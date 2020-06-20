На Среднем Урале проведено около 470 тысяч тестов на коронавирус

18:57 | 21.06.2020

Фото: АГН «Москва»

По данным на 21 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 8 007 исследований проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 7 396 человек.



Общее количество проведённых в регионе исследований составляет 469 995. Обследовано всего 437 466 человек.



За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились ещё 207 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 10932 пациентов. Умер ещё один заражённый. За всё время в регионе скончались 70 человек с коронавирусом. Из больниц по выздоровлению в регионе за сутки выписались 137 пациентов. С начала пандемии в регионе вылечились уже 5496 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»