Рядом с рынком «Таганский ряд» в Екатеринбурге будет дежурить полиция

17:35 | 21.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Свердловской области

Губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву поступили жалобы на стихийную торговлю в Железнодорожном районе Екатеринбурга. Теперь рядом с рынком «Таганский ряд» будет постоянно дежурить полиция.



«Нам не проехать, машины ставят на тротуары, за домом организовали туалеты. Сплошная антисанитария»,- написали губернатору.



Евгений Куйвашев пообещал разобраться в ситуации.



«К сожалению, не первый раз читаю подобные отзывы от жителей домов на Минометчиков. Обсуждали этот вопрос и с полицией, и с городскими властями. Нужно сказать, что весь период пандемии правоохранительные органы там активно работают, за все время на этом участке улицы было составлено около 770 протоколов за нарушение указа о режиме повышенной готовности, и ещё более 100 протоколов – за нарушение правил торговли. Но, очевидно, что и этого недостаточно. Я поручил своему заместителю Азату Равкатовичу Салихову проработать с начальником городской полиции вопрос организации постоянного наблюдения за местом, где собираются торговцы. Во всяком случае, на время действия ограничений, пока торговый центр закрыт»,- ответил губернатор Свердловской области.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»