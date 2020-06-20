Коэффициент распространения коронавируса в Свердловской области держится на отметке 0,97

15:40 | 21.06.2020

Фото: yandex.com

Коэффициент распространения коронавирусной инфекции в Свердловской области, по которому Роспотребнадзор принимает решение о продлении режима самоизоляции, второй день подряд держится на отметке 0,97.



Рассчитать коэффициент распространения инфекции (Rt) можно путем деления суммы числа больных, зарегистрированных в субъекте в течение последних четырех суток, на сумму числа больных, зарегистрированных за предыдущие четверо суток.



Дата – количество заболевших: 18 июня – 231; 19 июня – 254; 20 июня – 224; 21 июня – 207. Сумма – 916.



Дата – количество заболевших: 14 июня –254; 15 июня – 233; 16 июня – 231; 17 июня – 227. Сумма –945.



Rt – 916/945=0,969



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 207 новых случаев коронавируса. Всего в регионе зарегистрировано 10 932 зараженных COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»