В честь Дня памяти и скорби на Среднем Урале завоют сирены

13:52 | 21.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Завтра, 22 июня, в День памяти и скорби в 14:15 во всех городах Свердловской области завоют сирены.



Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области, сирены будут включены как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны, а также жертвам всех войн за свободу и независимость России.



«Просьба к жителям Свердловской области сохранять спокойствие и не прерывать своих занятий и работ»,- сообщили в ведомстве.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»