В Екатеринбурге COVID-19 за сутки заразились 103 человека

13:04 | 21.06.2020

Фото: Andrew Theodorakis / Getty Images

По данным на 21 июня, в Екатеринбурге за минувшие сутки зарегистрировали ещё 103 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.



За сутки в Свердловской области коронавирусом заразились ещё 207 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 10932 пациентов. Умер ещё один заражённый. За всё время в регионе скончались 70 человек с коронавирусом. Из больниц по выздоровлению в регионе за сутки выписались 137 пациентов. С начала пандемии в регионе вылечились уже 5496 человек.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»