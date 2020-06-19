Почти 5500 свердловчан вылечились от коронавируса

12:59 | 21.06.2020

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы

На Среднем Урале из больниц по выздоровлению за сутки выписались 137 пациентов с ранее подтверждённым коронавирусом. С начала пандемии в регионе вылечились уже 5496 человек.



За сутки на Среднем Урале коронавирусом заразились ещё 207 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 10932 пациентов. Умер ещё один заражённый. За всё время в регионе скончались 70 человек с коронавирусом.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»