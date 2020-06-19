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12:51 | 21.06.2020

Фото: ТАСС

В Свердловской области ещё 207 человек заразились коронавирусом

За минувшие сутки в Свердловской области коронавирусом заразились ещё 207 человек. Всего COVID-19 в регионе обнаружен у 10932 человек.

Диагноз лабораторно подтвержден у жителей Екатеринбурга (+103), Арамильского и Ачитского городских округов, Артёмовского, Белоярского городского округа, Березовского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Горноуральского городского округа, Дегтярска, Камышлова, Карпинска, Качканара, Краснотурьинска, Красноуфимска, Новой Ляли, Нижних Серёг, Нижнего Тагила, Невьянска, Первоуральска, Ревды, Режа, Североуральска, Серова, Сосьвы, Среднеуральска, Сысертского и Талицкого городских округов.

Состояние 89 госпитализированных оценивается как тяжелое. Число пациентов в состоянии средней тяжести, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов, – 594. Остальные пациенты находятся в удовлетворительном состоянии.

Выписано 137 человек. Всего уральские врачи вылечили 5496 пациентов.

Зарегистрирована одна смерть больного COVID-19. Общее число случаев – 70.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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