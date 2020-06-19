В Нижнем Тагиле грузовик насмерть сбил мужчину

11:21 | 21.06.2020

Фото: ГИБДД Нижнего Тагила

Накануне, 20 июня, около 21:50 в Нижнем Тагиле произошла смертельная авария у дома № 55 по улице Краснознамённой. Обстоятельства аварии устанавливают сотрудники ГИБДД.



По некоторым данным, грузовик MAN, за рулём которого находился 53-летний водитель, сбил 59-летнего мужчину. В результате ДТП пешеход скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи. Установлено, что водитель фуры имеет стаж вождения 12 лет и на момент аварии был трезв.



Госавтоинспекция напоминает, что при выезде с прилегающей территории водитель должен уступить дорогу транспортным средствам и пешеходам, движущимся по ней, а при съезде с дороги – пешеходам и велосипедистам, путь движения которых он пересекает.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»