Евгений Куйвашев поздравил свердловских врачей с профессиональным праздником

10:08 | 21.06.2020

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев поздравил уральских врачей с профессиональным праздником – Днём медицинского работника, который отмечается в России 21 июня.



«Труд врача – это призвание, требующее от человека полной самоотдачи, высочайшего профессионализма, ответственности, глубоких знаний и решительности»,- приводит слова губернатора «Областная газета».



Евгений Куйвашев отметил, что в условиях пандемии коронавируса, которая стала главным вызовом 2020 года, во всём мире особенно остро ощутили значимость и жизненную необходимость медицинских профессий.



«Наши медики, сражающиеся с коронавирусной инфекцией, демонстрируют настоящий героизм, мужество и стойкость, а вся система здравоохранения – высокую надёжность, чёткую работу и хорошую организацию»,- отмечает Куйвашев.



Глава региона поблагодарил уральских врачей за их труд и пожелал дальнейших успехов.



«Уважаемые медицинские работники и ветераны отрасли! Благодарю вас за высокий профессионализм, ответственность, преданность делу и умение эффективно работать в чрезвычайных ситуациях, за весомый вклад в социально-экономическое развитие региона, повышение качества жизни уральцев. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, мира, дальнейших успехов в вашей благородной миссии», - поздравил медицинских работников Евгений Куйвашев.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»