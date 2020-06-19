В Екатеринбурге горел автосервис

09:49 | 21.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Технической, 195 в частном секторе загорелся автосервис. По словам местных жителей, на участке постоянно разводят огонь. Они неоднократно жаловались на сильный запах бензина и других веществ, но ситуация не менялась.



Соседи увидели возгорание, пытались позвонить в МЧС, но связь прерывалась. В это время мимо проезжал полицейский патруль.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 21:08. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 23 человека личного состава.



«В 21:25 огонь локализован, в 21:36 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:22»,- рассказали в пресс-службе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»