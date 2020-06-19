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09:49 | 21.06.2020
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области
В Екатеринбурге горел автосервис
Соседи увидели возгорание, пытались позвонить в МЧС, но связь прерывалась. В это время мимо проезжал полицейский патруль.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 21:08. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 23 человека личного состава.
«В 21:25 огонь локализован, в 21:36 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:22»,- рассказали в пресс-службе.
Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»
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