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09:49 | 21.06.2020

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

В Екатеринбурге горел автосервис

Накануне вечером в Екатеринбурге на улице Технической, 195 в частном секторе загорелся автосервис. По словам местных жителей, на участке постоянно разводят огонь. Они неоднократно жаловались на сильный запах бензина и других веществ, но ситуация не менялась.

Соседи увидели возгорание, пытались позвонить в МЧС, но связь прерывалась. В это время мимо проезжал полицейский патруль.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, информация об инциденте поступила на пульт диспетчера в 21:08. В тушении пожара были задействованы четыре единицы техники, 23 человека личного состава.

«В 21:25 огонь локализован, в 21:36 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 22:22»,- рассказали в пресс-службе.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»

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