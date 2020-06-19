В Екатеринбурге уже неделю ищут пропавшего без вести мужчину

08:47 | 21.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

В Екатеринбурге без вести пропал 38-летний Валерий Попов. 14 июня он ушёл из дома и до сих пор не вернулся. Поисковый отряд «Лиза Алерт» сообщает, что мужчина нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 175 см, плотное телосложение, карие глаза, тёмно-русые с проседью на висках волосы. Последний раз его видели в голубой камуфляжной куртке, спортивных штанах, чёрных сланцах и чёрной кепке.



Если вы знаете, где может находиться пропавший мужчина – сообщите об этом инфоргу поиска Ольге по номеру телефона 8-953-606-98-87.

Катерина Якушева © «Вечерние ведомости»