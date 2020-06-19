Куйвашев рассказал, что делать при обнаружении коронавируса у коллеги

18:31 | 20.06.2020

Фото: gorod-kamyshlov.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев ответил на вопрос недоумевающего гражданина: у одного из сотрудников организации, где он работает, обнаружили коронавирус, но руководство не отправляет работников на карантин, – что делать?



Глава региона отметил, что в таких случаях определяются круги контактных: «Ближний круг контактных — тех, кто постоянно общается по работе, сидит с заболевшим, например, в небольшом кабинете, — изолируют и обследуют. Все остальные попадают в дальний круг контактов, за которым организуется медицинское наблюдение», – написал Куйвашев в своем Instagram.



Губернатор добавил, изоляция коллегам пациента с подтвержденным коронавирусом не требуется, «они могут ходить на работу». Однако если граждане заметили у себя признаки какой-либо инфекционной болезни, об этом необходимо сообщить врачу.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»