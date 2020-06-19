В Нижнем Тагиле сгорели два садовых дома, баня и автомобиль

18:07 | 20.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в Нижнем Тагиле на площади 70 квадратных метров сгорели два садовых дома, баня и автомобиль.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 12:23 по местному времени. На вызов выехали 13 спасателей на четырех спецмашинах, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 14:28 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»