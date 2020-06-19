Екатеринбуржцы, проживающие в подъезде, где выявлен коронавирус, обратились к Куйвашеву

17:53 | 20.06.2020

Фото: yandex.com

Екатеринбуржцы пожаловались губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на УК ЖКХ Октябрьского района: управляющая компания не обрабатывает подъезд, несмотря на то что в нем проживает гражданин с подтвержденным коронавирусом. По словам жильцов дома, в компании им сказали, что дезинфекции не будет.



В ответ глава региона отметил, что такая дезинфекция проводится, если больной госпитализирован: «Проще говоря, после того как он прошелся по подъезду из квартиры на улицу к машине скорой помощи, за ним как бы замывают «инфекционный след». И уже после этого дезинфекцию должна проводить управляющая компания», – написал губернатор в своем Instagram.



Если же необходимости в госпитализации нет, то и специальная обработка подъездов не требуется, «потому что больной не выходил из квартиры», по словам Куйвашева. В таком случае проводится только текущая дезинфекция, которую обслуживающие организации проводят постоянно.



«Не зная точного адреса, мне трудно уточнить, о каком случае речь идет у вас в подъезде. Но главное, что хотел бы вам посоветовать, — не пренебрегайте элементарными мерами профилактики: носите маску, по возможности — перчатки, мойте руки, старайтесь избегать касаний контактных поверхностей в местах общего пользования. Это то, что сегодня все мы должны делать, вне зависимости от того, заболел в нашем доме кто-то или нет», – подытожил Куйвашев.



Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»