В Екатеринбурге ожидаются эвакуационные рейсы из Вьетнама, Узбекистана и Таджикистана

17:13 | 20.06.2020

Фото: e1.ru

В ближайшие дни в екатеринбургский аэропорт Кольцово прибудут еще три эвакуационных рейса с россиянами, застрявшими за границей из-за коронавируса.



Сегодня вечером ожидается прибытие самолета из Хошимина (Вьетнам). Согласно данным онлайн-табло Кольцово, воздушное судно прибудет в уральскую столицу в 19:10 по местному времени. После высадки пассажиров в Екатеринбурге авиатранспорт отправится в Москву.



Завтра, 21 июня, на 13:00 по местному времени назначен вывозной рейс Ташкент – Екатеринбург, а в понедельник, 22 июня, в уральскую столицу прибудет самолет из Душанбе, маршрут которого пролегает через Новосибирск. Соответстующая информация опубликована в телеграм-канале Коронавирус: рейсы в РФ.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»