Куйвашев анонсировал открытие летних веранд в Свердловской области

16:30 | 20.06.2020

Фото: itsmycity.ru

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев анонсировал открытие летних веранд на следующем этапе снятия ограничений в своем Instagram.



Глава региона предложил собственникам кафе и ресторанов помощь в оценке готовности к работе в новых санитарных условиях и организации специальных мер профилактики в заведениях, направленных на недопущение распространения коронавируса.



«Мы предполагаем, что на следующем этапе снятия ограничений смогут открыться летние веранды. Точных сроков пока назвать не могу, все, как вы знаете, будет зависеть от эпидемиологической ситуации. Но уже сейчас министерство агропромышленного комплекса и потребительского рынка Свердловской области проводит опрос руководителей заведений общепита, чтобы узнать о возможностях работы в формате летних кафе или веранд с учетом соблюдения санитарных правил. Если вы еще не прошли этот опрос, советую обратиться вам в министерство или в районные администрации Екатеринбурга», – отметил Куйвашев.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»