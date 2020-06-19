В Свердловской области на коронавирус обследовались более 430 тысяч человек

15:45 | 20.06.2020

Фото: theworldnews.net

По данным на 20 июня, за минувшие сутки в Свердловской области проведено 10481 исследование проб на коронавирус, забранных у людей, имеющих показания для тестирования. Обследовано 9932 человека.



Общее количество проведенных в регионе исследований составляет 461988. Обследовано всего 430070 человек.



Напомним, за минувшие сутки в Свердловской области выявили 224 новых случая коронавируса. Всего в регионе зарегистрирован 10725 случаев новой коронавирусной инфекции.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»