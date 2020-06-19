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14:22 | 20.06.2020
Фото: www.secuteck.ru
В Екатеринбурге снимают порно-шоу для европейцев
Одна из квартир, где ведется круглосуточная веб-трансляция на крупнейший в мире сайт для вуайеристов, находится в доме №7 в Переходном переулке. Отметим, ресурс доступен в России только при помощи VPN (виртуальной персональной сети). Соседи злополучной квартиры на протяжении нескольких лет жаловались на шум, однако «постояльцы» жилища дверь не открывали, а собственник, сдающий квартиру в аренду, оказался не в курсе происходящего.
Журналисты выяснили, что участники шоу должны были ходить голыми по квартире и заниматься сексом. Помимо прочего, новичкам присваивается статус «гость». Эта категория участников проекта не получает плату, довольствуясь бесплатным проживанием.
Одна из участниц европейского проекта рассказала, что, когда она искала место жительства, ей предложили остановить в квартире бесплатно, но с определенными условиями. «Нужно было всегда ходить обнаженной по дому. Я делала соло-контент. Но самое омерзительное для меня было спать с девушками», – рассказала она.
Другой участник рассказал, что после месяца проживания в такой квартире компания, зарегистрированная в Эдинбурге (Шотландия), предложила молодому человеку договор. Он нашел девушку, с которой он начал производить контент и зарабатывать на этом до 2,5 тысяч долларов в месяц.
Отмечается, что всем участникам порно-шоу обещали, что в России видео никто не увидит. Для европейцев подписка за просмотр контента стоит несколько десятков долларов в месяц.
После публикации расследования 66.ру, в пресс-группе УМВД Екатеринбурга заявили, что изложенная информация зарегистрирована и будет проверена. По итогам разбирательств, сотрудники МВД примут обоснованное решение. Добавим, за производство порнографии в России можно получить реальный уголовный срок.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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