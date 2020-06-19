Скончались еще пять свердловчан с коронавирусом

13:05 | 20.06.2020

Фото: ekaterinburg.bezformata.com

В Свердловской области за минувшие сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больных COVID-19. Всего в регионе скончались 69 человек с ранее подтвержденным коронавирусом.



Напомним, в Свердловской области выявлены 10 725 случаев заражения (+224 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 82 человека, в среднем – 641, остальные – в удовлетворительном. Выписано из больниц 299 человек, всего в регионе врачи вылечили 5 359 пациентов с COVID-19.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»