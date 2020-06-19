Уральские врачи вылечили еще 299 пациентов с Covid-19

13:01 | 20.06.2020

Фото: yandex.uz

По данным на 20 июня, на Среднем Урале из больниц по выздоровлению выписались еще 299 человек. Таким образом, общее число вылечившихся от Covid-19 пациентов в регионе составляет 5 359.



Напомним, в Свердловской области выявлены 10 725 случаев заражения (+224 за сутки). В тяжелом состоянии находятся 82 человека, в среднем – 641, остальные – в удовлетворительном. За сутки зарегистрировано пять новых случаев смерти больных COVID-19 (за все время – 69).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»