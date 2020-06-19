В Екатеринбурге коронавирусом заразились еще 160 человек

12:55 | 20.06.2020

Фото: yandex.by

В Екатеринбурге за минувшие сутки лабораторно подтверждены 160 новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.



За минувшие сутки в регионе зафиксировано 224 случая заражения Covid-19. Выписаны по выздоровлению 299 человек, скончались - пять человек.



С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 10 725 человек. По выздоровлению выписаны 5 359 человек, скончались – 69.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»