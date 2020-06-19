Житель Екатеринбурга решил пошутить и сбил подругу

12:02 | 20.06.2020

Фото: e1.ru

Сегодня ночью в Екатеринбурге на парковке торгового центра «Дирижабль» автомобиль наехал на 20-летнюю девушку.



По словам очевидцев, водитель «Honda» хотел пошутить над друзьями, разогнался, но не сумел справить с управлением автомобиля. В результате «шутки» машина зажала ногу девушки из компании.



В пресс-службе ГИБДД факт произошедшего подтвердили и добавили, что виновнику происшествия 20 лет. Также в городской автоинспецкии добавили, что пострадавшая госпитализирована в травматологическую городскую больницу №36 с открытым переломом голени. По предварительным данным, девушку ждет ампутация.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»