В свердловском поселке разгорелся пожар площадью 160 квадратных метров

11:03 | 20.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня ночью в поселке Монетный Березовского городского округа на площади 160 квадратных метров сгорели частный жилой дом и частная баня, а также поврежден соседний частный жилой дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 01:04 по местному времени. На вызов выехали 12 спасателей на четырех спецмашинах, сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 05:17 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»