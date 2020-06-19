Жители Богдановича пытались забросить телефоны в колонию

10:51 | 20.06.2020

Фото: twitter.com

Сегодня ночью сотрудники оперативного отдела, отдела безопасности, отдела охраны колонии строгого режима ИК-52 (поселок Восточный), оперативной группы КП-45 и сотрудники МО МВД «Камышловский» предотвратили попытку передачи запрещенных предметов на охраняемую территорию исправительного учреждения.



Два жителя из Богдановича и одного из сел Богдановичского района были задержаны недалеко от маскировочного ограждения участка – они пытались перебросить на территорию колонии сверток, перемотанный скотчем и прикрепленный к электроду.



При осмотре, правоохранители обнаружили в свертке два сотовых телефона, зарядное устройство, USB-провод, флеш-карту, сим-карту оператора, отмечают в пресс-службе ГУФСИН.



На данный момент составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.12 КоАП РФ (Передача либо попытка передачи любым способом лицам, содержащимся в учреждениях уголовно-исполнительной системы или изоляторах временного содержания и иных местах содержания под стражей, предметов, веществ или продуктов питания, приобретение, хранение или использование которых запрещено законом). Правонарушителям грозит штраф до пяти тысяч рублей.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»