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10:06 | 20.06.2020
Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу
В Екатеринбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист
Инцидент произошел накануне вечером в районе дома №106 по Амундсена, рассказали в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Citroen» сбил подростка на велосипеде на перекрестке улиц Амундсена – Краснолесье. Пострадавший, в свою очередь, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на красный сигнал светофора. Отмечается, что у пострадавшего не было при себе шлема.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что велосипедист не увидел запрещающий сигнал светофора из-за яркого солнца. В результате столкновения подросток получил сотрясение головного мозга и ушиб правой голени; его госпитализировали в ДГКБ №9.
На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.
Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»
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