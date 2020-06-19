В Екатеринбурге в ДТП пострадал несовершеннолетний велосипедист

10:06 | 20.06.2020

Фото: Отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу

Сотрудники полиции Екатеринбурга устанавливают обстоятельства и детали ДТП, в котором пострадал 17-летний велосипедист.



Инцидент произошел накануне вечером в районе дома №106 по Амундсена, рассказали в отделение пропаганды ОГИБДД УМВД по Екатеринбургу. По предварительной информации, 38-летний водитель автомобиля «Citroen» сбил подростка на велосипеде на перекрестке улиц Амундсена – Краснолесье. Пострадавший, в свою очередь, пересекал проезжую часть слева направо по ходу движения транспортного средства на красный сигнал светофора. Отмечается, что у пострадавшего не было при себе шлема.



Сотрудники ГИБДД выяснили, что велосипедист не увидел запрещающий сигнал светофора из-за яркого солнца. В результате столкновения подросток получил сотрясение головного мозга и ушиб правой голени; его госпитализировали в ДГКБ №9.



На месте происшествия сотрудниками полиции проведены замеры и составлены процессуальные документы. Обстоятельства ДТП будут установлены в ходе дознания, по окончании которого будет принято мотивированное решение.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»