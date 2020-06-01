В свердловской деревне сгорел садовый дом

21:48 | 19.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

В деревне Шиши Белоярского городского округа на площади 96 квадратных метров сгорел садовый дом.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 16:44 по местному времени. На вызов выехали 16 спасателей на пяти спецмашинах, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 18:15 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»