В Екатеринбурге отменен фестиваль, посвященный The Beatles

21:06 | 19.06.2020

Фото: podmoskva.livejournal.com

Организаторы фестиваля, посвященного группе The Beatles, объявили об отмене мероприятия в этом году. Кавер-концерт переносится на 2021 год.



«Мы не будем проводить офлайн The Beatles fest в этом году и не будем переводить его в онлайн. Наш фестиваль принадлежит последним дням весны и первым дням лета. Это его основа. А его душа и воздух – это люди. Мы хотим видеть улыбки и петь вместе «Hey, Jude». Хотим обниматься, фоткаться и пить лимонады. А еще мы хотим разговаривать с теми, кто любит этот фестиваль, лично, а не через экран монитора», – написала в Фейсбуке руководитель оргкомитета Вера Белоус.



Напомним, The Beatles fest проводился на Уралмаше с 2016 года, в 2019 году фестиваль переехал в Академический район. Добавим, что для билтоманов была запланирована площадка и на Ural Music Night-2020, однако проведение Ночи музыки в этом году остается под вопросом.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»