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20:44 | 19.06.2020

Фото: topre.ru

В Свердловской области пройдут онлайн-мероприятия в память о жертвах ВОВ

Учреждения культуры Свердловской области в День памяти и скорби 22 июня проведут онлайн-мероприятия в память о жертвах Великой Отечественной войны.

В памятный день состоятся онлайн-трансляции спектаклей и концертов. Так, в 19:00 по местному времени Уральский государственный театр эстрады покажет музыкальную балладу-исповедь «Героям былых времен», а в 17:00 зрители смогут посмотреть концертную программу «Победный хор» от Свердловской государственной детской филармонии. Также 22 июня пользователям будут доступны виртуальные выставки: «Лица войны», подготовленная Историческим музеем Полевского, и «У памятного обелиска тишина» от Асбестовского исторического музея.

Помимо прочего, мультимедийный исторический парк «Россия – моя история» и Невьянский государственный историко-архитектурный музей подготовили лекции «Вспомним: блокада Ленинграда» и «Здесь бомбы не рвались» соответственно. На сайте Невьянского музея также будет доступен фильм, посвященный Великой Отечественной войне.

Добавим, библиотеки присоединились к проведению онлайн-мероприятий 22 июня. Так, на сайте Свердловской областной межнациональной библиотеки пройдет мемориальная онлайн-акция «Завтра была война», а в Свердловской областной специальной библиотеке для слепых пройдет литературно-музыкальная программа «Есть память священная в каждой семье», а на YouTube-канале Свердловской областной библиотеки для детей и молодежи им. В.П. Крапивина будет представлено шоу песочной анимации «Бумажный самолетик под обстрелом», в котором примет участие Елена Кадырова, лауреат премии губернатора Свердловской области и финалист международного конкурса песочной графики Sand malerei show в Гамбурге (Германия).

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»

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