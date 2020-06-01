В екатеринбургском поселке разыскивают пенсионерку, ушедшую «в неизвестном направлении»

20:13 | 19.06.2020

Фото: Поисковый отряд «Лиза Алерт»

Отряд «Лиза Алерт» объявил о начале поисков 83-летней Нины Петровны Шабуриной (Михель). Пенсионерка ушла из дома в поселке Исток 19 июня в неизвестном направлении и не вернулась. Отмечается, что пропавшая нуждается в медицинской помощи.



Приметы: рост 160 см, плотного телосложения, седые волосы, каре-зеленые глаза. В качестве особых примет указаны отсутствие практически всех зубов и шишка над левой бровью.



На момент пропажи была одета в пестрый (сиреневый) халат, серую шаль, серые шерстяные носки, белые кожаные шлепки, белый платок.



Если вам что-либо известно о местонахождении пенсионерки, просим сообщить по номерам 8-800-700-54-52 или 112. Также вы можете сообщить имеющуюся информацию инфоргу поискового отряда Катерине 8-908-638-68-48.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»