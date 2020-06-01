В Невьянске из горящего здания эвакуированы 10 человек

19:00 | 19.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

Сегодня днем в Невьянске в муниципальном двухэтажном жилом доме горела квартира; огонь распространился на площади 42 квадратных метра.



Сообщение о возгорании поступило на пульт диспетчера в 11:13 по местному времени. На вызов выехали семь спасателей на двух спецмашинах. По прибытии огнеборцы эвакуировали из здания 10 человек, в том числе троих детей, рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области.



Все работы на месте происшествия завершились в 12:28 по местному времени. Причины возгорания выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»