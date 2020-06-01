В Екатеринбурге стартует процесс по резонансному уголовному делу о реконструкции Оровайских казарм

18:57 | 19.06.2020

Фото: Дмитрий Емельянов / E1.RU

В Ленинский районный суд Екатеринбурга передано уголовное дело, связанное с реставрацией особняка Оровайских казарм, в которых располагается военная прокуратура (ул. Луначарского, 215).



На скамье подсудимых оказались инспектор Регионального управления заказчика капитального строительства Центрального военного округа Евгений Рякин и бывший заместитель начальника строительно-монтажного участка строительного управления Главного управления обустройства войск, а ныне бизнесмен Даниил Бочкарев.



Согласно картотеке райсуда, Евгению Рякину вменяется несколько эпизодов получения взяток (одна из них – в крупном размере), Даниил Бочкарев обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере и посредничестве во взяточничестве в крупном размере.



Рассматривать уголовное дело будет судья Александр Суслов.



Отметим, что выйти на след обвиняемых удалось в результате оперативной работы сотрудников контрразведки ФСБ.

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