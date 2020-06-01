Под Первоуральском произошло ДТП с участием четырех автомобилей

18:39 | 19.06.2020

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Сегодня днем в районе стелы «Европа – Азия» под Первоуральском случилось ДТП с участием трех легковых автомобилей и грузовика.



В Управлении ГИБДД по Свердловской области рассказали, что 50-летний водитель автомобиля Toyota Corolla, по предварительным данным, уснул за рулем, в следствие чего выехал на встречную полосу дороги. Иномарка врезалась в ГАЗ, в связи с чем грузовик опрокинулся, а затем столкнулась с Toyota и Mitsubishi.



«Водитель Toyota Corolla имеет стаж управления 32 года. Он возвращался с работы из Екатеринбурга в Первоуральск. Сам водитель не отрицает, что уснул во время движения. В момент ДТП в автомобиле был один», — сообщили в Госавтоинспекции.



Госпитализация ни одному из участников ДТП не потребовалась. Детали произошедшего выясняются.

Наталья Федорова © «Вечерние ведомости»