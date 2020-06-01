Губернатор Свердловской области разрешил продавать алкоголь после 19:00

17:40 | 19.06.2020

Фото: pikabu.ru

В Свердловской области снят запрет на продажу алкоголя после 19:00. Согласно указу губернатора, теперь уральцы смогут покупать спиртное до 23:00.



Кроме того, своим указом Евгений Куйвашев разрешил проводить массовые спортивные мероприятия при условии, если спортивный объект будет заполнен менее чем на 10%. Первым из таких мероприятий станет матч «Урал» - «Рубин».



Также глава региона разрешил выйти на работу косметологам, визажистам, сотрудникам организаций, оказывающих массажные услуги, услуги соляриев и фитнес-центров в режиме индивидуальных тренировок. При этом жителям региона по-прежнему придётся соблюдать масочный режим и социальную дистанцию.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»