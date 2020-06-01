В Нижнем Тагиле прокуратура проверяет случай с падением ребенка с качели в парке

17:27 | 19.06.2020

Фото: medrussia.org

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку по сообщению СМИ падения 11-летнего ребенка с качели в Парке культуры и отдыха Металлургов, об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры.



По предварительным данным, девочка вместе с друзьями качалась на качелях, и в какой-то момент у них оборвалась металлическая цепь. Ребенок потерял сознание, а проходившие мимо люди вызвали скорую помощь. Девочку госпитализировали в больницу.



По результатам проверки прокуратура при наличии оснований примет меры прокурорского реагирования.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»