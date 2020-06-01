В Екатеринбурге проводится конкурс открыток ко Дню медицинского работника

17:05 | 19.06.2020

Фото: rosminzdrav.ru

Екатеринбуржцы могут поздравить уральских медиков креативными открытками в соцсетях. В творческом конкурсе ко Дню медицинского работника сможет принять участие любой житель города.



Как рассказали в администрации города, для того чтобы стать участником, необходимо подготовить поздравление, проявив оригинальность: нарисовать рисунок, спеть песню или прочитать стихотворение.



Творческие работы нужно будет разместить в соцсетях с хэштегом #сднеммедикаекб. Финалистов определят по количеству лайков. Итоги конкурса будут подведены в День медицинского работника, 21 июня.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»