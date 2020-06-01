В Свердловской области с начала года трудоустроены 1,5 тысячи подростков

16:51 | 19.06.2020

Фото: gorobzor.ru

С начала года в Свердловской области трудоустроены 1,5 тысячи подростков, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Всего для несовершеннолетних было создано более 2,8 тысячи рабочих мест, а на временные работы в течение лета планируется трудоустроить не менее 18,6 тысячи молодых людей.



Отмечается, что после отмены ограничительных мер готовность заключить договоры на 6 105 рабочих мест выразили 305 работодателей. Из областного бюджета на временную занятость подростков выделили 48,3 миллиона рублей. По словам директора департамента молодежной политики министерства образования и молодежной политики Свердловской области Олега Гущина, готовность открыть молодежные биржи труда после окончания ограничительных мероприятий подтвердило 51 муниципальное образование.



«Молодежные биржи труда играют важную роль в профессиональной ориентации молодежи и способствуют вовлечению ребят в трудовую деятельность. На данный момент в муниципальных образованиях ведется работа по приему заявлений от подростков, подготовлены проекты списков участников летних трудовых смен, определены руководители молодежных бирж труда и трудовых отрядов, достигнуты договоренности с работодателями», – сказал Олег Гущин.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»