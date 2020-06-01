У 6-7% жителей Свердловской области есть иммунитет к коронавирусу

16:33 | 19.06.2020

Фото: 123ru.net

Иммунитет к коронавирусу выявили у 6-7% жителей Свердловской области, об этом сообщил замгубернатора региона Павел Креков.



«У нас увеличилось обследование на антитела, оно позволяет выявить в том числе и само заболевание. Если признаки его выявляются, то человек отправляется на дополнительное обследование. Сегодня мы постепенно формируем понимание, какой процент населения жителей Свердловской области имеет иммунитет», - подчеркнул Креков.



Напомним, что на сегодняшний день в регионе выявлен 10 501 случай COVID-19.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»