В Свердловской области заработают фитнес-центры

16:16 | 19.06.2020

Фото: скриншот / группа Свердловской области "Вконтакте"

В Свердловской области в июле заработают фитнес-центры и возобновятся футбольные матчи, об этом сказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков.



Он подчеркнул, что со следующим шагом по снятию ограничений определятся к концу месяца, послабления будут зависеть от коэффициента распространения коронавируса.



Так, по данным на 19 июня он составляет 0,9, а чтобы перейти ко второму этапу он должен быть равен 0,8 или меньше. Важным фактором также является заполняемость коек в больницах региона. На данный момент занято 81,4% из них, но для перехода к следующему этапу свободных коек должно быть не меньше 50%.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»