Во время Парада Победы екатеринбуржцам будут раздавать маски

15:50 | 19.06.2020

Жители Екатеринбурга, пришедшие на Парад Победы 24 июня, бесплатно получат защитные маски, об этом рассказал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.



«Конечно, в условиях пандемии мы сделаем все возможное для обеспечения безопасности как участников праздничных мероприятий, так и зрителей. Если вы решите прийти на парад, прошу вас надеть маску, по возможности — перчатки, а также соблюдать социальную дистанцию. Также во время парада волонтеры будут раздавать маски в центре города бесплатно», - написал глава региона в своем Instagram.



Он также напомнил, что ветеранам и людям старше 65 лет стоит оставаться дома. Для них и других граждан будет вестись прямая трансляция с площади 1905 года.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»