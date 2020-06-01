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15:37 | 19.06.2020

Фото: http://www.gobogdanovich.ru

В Богдановиче назначен новый начальник ОМВД

Начальник ГУ МВД России по Свердловской области Александр Мешков назначил нового руководителя отдела МВД России по Богдановичскому району. Им стал майор Денис Маршин, до последнего времени занимавший должность замначальника ОМВД. Он сменил в должности Леонида Луканина.

Денис Маршин родился в 1986 году в городе Сухой Лог, в 2009 году окончил Уральский юридический институт МВД России, после чего был направлен в ОМВД по ГО Сухой Лог, где начал свою карьеру с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска.В 2012 году назначен старшим оперуполномоченным уголовного розыска по борьбе с незаконным оборотом наркотиков.

В 2013 году был переведен в ГУ МВД России по Свердловской области в отдел по борьбе с организованной преступностью.

С октября 2015 года продолжил службу в отделе уголовного розыска ОМВД России по Богдановичскому району, в 2016 году назначен заместителем начальника полиции по оперативной работе, в 2017 г. заместителем начальника отдела, начальником полиции ОМВД.

За время службы неоднократно поощрялся руководством ГУ МВД России по Свердловской области, имеет ведомственные награды.

© «Вечерние ведомости»

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