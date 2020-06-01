Врачам Серова ко Дню медицинского работника вручили новый компьютерный томограф

15:26 | 19.06.2020

Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В канун Дня медицинского работника компьютерный томограф появился в еще одном свердловском медучреждении. Как рассказали в департаменте информполитики, новый 32-срезовый аппарат установили в Серовской городской больнице.



«Событие радостное, вдвойне приятное в канун нашего праздника. Установленный современный томограф фирмы Siemens имеет более расширенный функционал, более высокую разрешающую способность и скорость сканирования. Установленное на нем программное обеспечение позволит нашим врачам освоить новые методики и способы диагностики, а значит, и более качественно осуществлять диагностику и лечение пациентов», – сказал главный врач Серовской городской больницы Иван Болтасев.



Отметим, что новый аппарат был установлен в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»