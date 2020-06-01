В Екатеринбурге вышли на линию обновленные составы метро

Глава Администрации Орджоникидзевского района Роман Кравченко и Председатель Екатеринбургской городской Думы Игорь Володин посетили депо Екатеринбургского метрополитена, где проинспектировали еще один модернизированный состав – сегодня начавший курсировать по линии.«Обновленные составы вызывают положительные эмоции: они стали не только комфортнее, но и безопаснее. Практически по всему вагону идет видеофиксация, используется новая система пожаротушения. Кроме того, за счет модернизации старых вагонов удается сэкономить: такие капитальные ремонты обходятся в 115 млн рублей, это почти на 50% дешевле, чем приобретать новый состав», – поделился впечатлением спикер гордумы Игорь Володин.Срок службы одного подвижного состава в метрополитене – 31 год, за счет модернизации время работы вагонов увеличивается на 15 лет, сообщает пресс-служба ЕГД.Обновление подвижного состава метрополитена происходит в рамках инвестиционной программы. Начиная с прошлого года к этому процессу стали привлекаться средства из городской казны. Администрация Екатеринбурга при согласовании с Екатеринбургской городской Думой выделяет метрополитену субсидии: в 2019 их размер составил 250 млн рублей.Особое внимание было уделено обсуждению противоэпидемических мер, позволяющих снизить риски распространения заболеваний. Дезинфицирующая обработка составов продолжает вестись в усиленном режиме.