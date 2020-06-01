У екатеринбуржца с карты похитили деньги после потери мобильного телефона

15:02 | 19.06.2020

Фото: ru.freepik.com

У жителя Екатеринбурга похитили деньги с кредитной карты, после того как его сын потерял мобильный телефон, к которому был привязан счет, об этом рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г. Екатеринбургу.



Восьмилетний ребенок оставил сотовый во дворе своего дома, а когда вернулся, гаджет уже пропал. К сим-карте мобильного отец ранее привязал кредитную карту для автоматического пополнения баланса. Позже мужчине стали приходить уведомления о снятии денег, всего ущерб составил порядка 10 тысяч рублей. Об этом екатеринбуржец заявил в полицию.



Сотрудники уголовного розыска отдела полиции № 3 (микрорайон Пионерский) установили личность подозреваемого и задержали его. Похитителем телефона оказался 36-летний ранее судимый житель Кыштыма, который проездом находился в Екатеринбурге. Деньги он переводил на счета свои и своей супруги.



В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ. Ему грозит до 6 лет лишения свободы.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»