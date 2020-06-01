Новости дня
14:52 | 19.06.2020
Фото: versiya.info
В Свердловской области увеличат выплаты врачам, выявляющим онкологию
Средства на это будут выделены из поступивших в бюджет Свердловского ТФОМС 285 миллионов рублей из федерального фонда медстрахования. Таким образом, доходы региональной системы ОМС в этом году будут составлять 63,3 миллиарда, что на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году.
«Ни одна из свердловских больниц к настоящему моменту не имеет задолженности ни перед своими сотрудниками, ни перед внешними поставщиками товаров и услуг. Заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала выросла по сравнению с 2019 годом в среднем на 8% – и составляет сегодня 81 тысячу, 42 тысячи и 39 тысяч рублей соответственно», – сказали в ТФОМС.
Отметим, что с начала года в больницы из системы обязательного медстрахования направлено свыше 23 млрд рублей.
Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»
Сегодня
16:51 | 19.06.2020
В Свердловской области с начала года трудоустроены 1,5 тысячи подростков
16:43 | 19.06.2020
«Пермская сетевая компания» смонтировала 140 метров новой теплосети на улице Солдатова
16:33 | 19.06.2020
У 6-7% жителей Свердловской области есть иммунитет к коронавирусу
16:16 | 19.06.2020
В Свердловской области заработают фитнес-центры
16:00 | 19.06.2020
На Урале появилась станция дробления крупногабаритных ТКО
15:50 | 19.06.2020
Во время Парада Победы екатеринбуржцам будут раздавать маски
15:37 | 19.06.2020
В Богдановиче назначен новый начальник ОМВД
15:17 | 19.06.2020
В Екатеринбурге вышли на линию обновленные составы метро
14:52 | 19.06.2020
В Свердловской области увеличат выплаты врачам, выявляющим онкологию
14:37 | 19.06.2020
Силовики задержали 35 мигрантов на складской базе в Екатеринбурге
14:23 | 19.06.2020
Студенты УрФУ разрабатывают интерактивную карту деревьев Екатеринбурга
14:09 | 19.06.2020
С начала года в Екатеринбурге выявили 205 фактов фальшивомонетчества
14:00 | 19.06.2020
В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о прослушке Ройзмана
13:41 | 19.06.2020
С начала лета в Свердловской области утонули 10 человек
13:37 | 19.06.2020
В Сысерти трем бывшим сотрудникам полиции вынесли приговор за халатность
13:11 | 19.06.2020
Матч «Урал» – «Рубин» в присутствии зрителей пройдет уже завтра
12:49 | 19.06.2020
139 человек в Екатеринбурге заразились коронавирусом
12:47 | 19.06.2020
27 июня состоится Всероссийский онлайн-выпускной для студентов
12:45 | 19.06.2020
Уральские врачи вылечили еще 207 пациентов с коронавирусом
12:42 | 19.06.2020
От коронавируса в Свердловской области скончались еще четыре человека
12:37 | 19.06.2020
В России коронавирусом заболели еще 7 972 человека
12:37 | 19.06.2020
Начинающие предприниматели Прикамья получат 700 тысяч для старта бизнеса
12:35 | 19.06.2020
В Прикамье выявлено 64 случая COVID-19
12:33 | 19.06.2020
Число заразившихся коронавирусом на Среднем Урале достигло 10 501
11:46 | 19.06.2020
В столице Урала продолжают открывать новые поликлиники
11:23 | 19.06.2020
Репетиция авиапарада прошла над уральской столицей
11:13 | 19.06.2020
«ЭнергосбыТ Плюс» определит лучшее ТСЖ Пермского края