В Свердловской области увеличат выплаты врачам, выявляющим онкологию

14:52 | 19.06.2020

Фото: versiya.info

Свердловским врачам, выявляющим онкологию в ходе диспансеризации и профосмотров, будут увеличены выплаты, об этом рассказали в департаменте информполитики региона.



Средства на это будут выделены из поступивших в бюджет Свердловского ТФОМС 285 миллионов рублей из федерального фонда медстрахования. Таким образом, доходы региональной системы ОМС в этом году будут составлять 63,3 миллиарда, что на 4 миллиарда больше, чем в прошлом году.



«Ни одна из свердловских больниц к настоящему моменту не имеет задолженности ни перед своими сотрудниками, ни перед внешними поставщиками товаров и услуг. Заработная плата врачей, среднего и младшего медицинского персонала выросла по сравнению с 2019 годом в среднем на 8% – и составляет сегодня 81 тысячу, 42 тысячи и 39 тысяч рублей соответственно», – сказали в ТФОМС.



Отметим, что с начала года в больницы из системы обязательного медстрахования направлено свыше 23 млрд рублей.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»