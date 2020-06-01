Силовики задержали 35 мигрантов на складской базе в Екатеринбурге

В Екатеринбурге оперативники уголовного розыска городского УМВД при силовой поддержке бойцов ОМОН Росгвардии провели рейд, направленный на профилактику нарушений миграционного законодательства. Мероприятие прошло на складском комплексе «Урожай» (принадлежит авторитетному бизнесмену Игорю Сычеву), расположенном на улице Артинской.По данным veved.ru, всего было задержано и доставлено в отделы полиции 35 иностранных граждан, которых проверят на наличие нарушений миграционного законодательства, а также законности их нахождения на территории РФ и подлинности документов.Отметим, что подобные рейды в Екатеринбурге проходят на регулярной основе, и продводятся как силами полиции, так и регионального Управления ФСБ.