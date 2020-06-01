Студенты УрФУ разрабатывают интерактивную карту деревьев Екатеринбурга

14:23 | 19.06.2020

Фото: пресс-служба УрФУ

Студенты-волонтеры Уральского федерального университета им.Б.Н. Ельцина создают интерактивную карту деревьев Екатеринбурга, об этом рассказали в пресс-службе вуза.



Нейросеть нужна для того, чтобы можно было регулярно получать данные по количеству деревьев в городе, не снижать их объем и сохранять природу.



«Заносить все деревья в базу — такая практика весьма распространена в других странах, — объясняет аналитик-разработчик систем машинного обучения Naumen, технологического партнера проекта, Татьяна Зобнина. — Деревья — очень сложные объекты, они разнообразные. В этом году мы начали со студентами УрФУ и волонтерами проект по нанесению на карту Екатеринбурга всех деревьев. Сейчас ребята в процессе сбора размеченных данных для дообучения нейросети распознавать дерево на фотографии со Street View. Нейронная сеть должна отличать деревья от столбов, есть и другие нюансы».



Пользуясь такой картой, горожане смогут узнавать об объеме деревьев, видах. Благодаря такой информации аллергики смогут выбирать районы для проживания и прогулок.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»