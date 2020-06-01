С начала года в Екатеринбурге выявили 205 фактов фальшивомонетчества

14:09 | 19.06.2020

Фото: мояоколица.рф

С начала текущего года в уральской столице зарегистрировано 205 фактов сбыта поддельных купюр. Как рассказали в отделении по связям со СМИ УМВД по г.Екатеринбургу, в основном осуществляется сбыт фальшивок номиналом 5000 высокого качества.



Реже сбывают купюры номиналом 2000, бывших в длительном употреблении. Подделки обнаруживают при проверке и пересчете наличности, поступившей в инкассаторских сумках в кредитные учреждения.



По фактам обнаружения фальшивок следственное подразделение полиции возбудило 158 уголовных дел по статье 186 УК РФ.



«…можно отметить тенденцию улучшения качества изготовления подделок, с применением капельно-струйных принтеров, с применением имитации полимерной полосы и лазерной микроперфорации. Данный способ в настоящее время является наиболее доступным и не требующим привлечения специалистов для изготовления печатных форм. Поддельные банкноты, изготовленные данным способом, в настоящее время имеют очень хорошее качество, и зачастую даже опытные сотрудники банковских учреждений не всегда могут отличить подделку от купюры изготовленной предприятием ГОЗНАК», - сказали в отделении по связям со СМИ УМВД России по г.Екатеринбургу.



Полицейские просят внимательно относиться граждан к крупным банкнотам и проверять их при расчетах.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»