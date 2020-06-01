В Екатеринбурге стартовал процесс по делу о прослушке Ройзмана

14:00 | 19.06.2020

Фото: echo-oren.ru

В Свердловском областном суде начался процесс по делу о прослушке бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, информацию о заседании опубликовали на сайте суда.



Фигурантами дела являются бывший начальник полиции Первоуральска Олег Греховым и его заместитель Артем Письменный. Их обвинили в получении взятки за передачу персональных данных в 2018 году.



Следует подчеркнуть, что Ройзман не проходит по делу ни в качестве свидетеля, ни в качестве потерпевшего.



Следующее заседание по делу состоится 5 августа.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»