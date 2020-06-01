С начала лета в Свердловской области утонули 10 человек

13:41 | 19.06.2020

Фото: ГУ МЧС России по Свердловской области

На водоемах Свердловской области с начала лета утонули 10 человек, в том числе 4 ребенка. С целью предотвращения трагедий в дальнейшем спасатели ГУ МЧС усилили патрулирование прибрежных территорий.



«На сегодняшний день в Свердловской области проверку спасателей прошел только один пляж в г.Новоуральске, где можно отдыхать безопасно», - подчеркнули в МЧС.



В Екатеринбурге спасатели обходят дикие пляжи Верхнемакаровского водохранилища и предупреждают население о том, что купаться в необорудованных местах небезопасно. Особое внимание уделяется работе с детьми. Кроме того, сотрудники МЧС проводят рейд на набережной реки Исеть и объясняют гражданам, что даже в неглубоком водоеме купание может быть опасным.



Отдыхающим уральцам спасатели желали безопасного лета и просили быть осторожными.

Валерия Руббо © «Вечерние ведомости»