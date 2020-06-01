В Сысерти трем бывшим сотрудникам полиции вынесли приговор за халатность

13:37 | 19.06.2020

Сысертский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывших сотрудников местной полиции Евгения Овечкина, Сергея Чернавских и Анны Андреевой. Они признаны по ч. 1 ст. 293 УК РФ (халатность), сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.



По версии следствия, в июле 2019 года Евгений Овечкин, Сергей Чернавских и Анна Андреева, являясь должностными лицами МО МВД России «Сысертский» не оказали помощь жителю Сысерти, у которого имелись телесные повреждения, кроме того не приняли мер по доставлению его в медицинское учреждение.



17 июля 2019 года они получили от оперативного дежурного информацию и указание о необходимости проверки поступившего сообщения о нахождении в подъезде дома по ул. Трактовая мужчины с телесными повреждениями. По прибытию на место происшествия, сотрудники полиции в подъезде дома обнаружили мужчину, который находился в беспомощном состоянии, опасном для жизни и здоровья, утратил способность самостоятельно передвигаться, нуждался в оказании медицинской помощи, в связи с чем у полицейских имелись достаточные основания полагать о совершенном в отношении него преступлении.



Желая скрыть установленные обстоятельства, свидетельствующие об обнаружении признаков преступления, подсудимые поместили мужчину в служебный автомобиль и перевезли до безлюдного участка местности, где оставили потерпевшего в беспомощном состоянии.



В вечернее время того же дня пострадавший мужчина был обнаружен прохожими, усилиями которых на место вызваны врачи бригады скорой медицинской помощи.



Сысертский районный суд назначил Евгению Овечкину, Сергею Чернавских и Анне Андреевой наказание в виде 240 час. обязательных работ каждому. Кроме того, суд обязал бывших сотрудников полиции компенсировать потерпевшему моральный вред в размере 120 тыс. рублей.



«Изобличили нерадивых блюстителей правопорядка сотрудники полиции управления собственной безопасности ГУ МВД России по Свердловской области. По итогам служебной проверки все они были уволены из органов внутренних дел по отрицательным мотивам. Кроме того, по имеющейся в системе МВД практике не остались за это ЧП с личным составом в качестве сторонних наблюдателей и два непосредственных руководителя осужденных. За просчеты в воспитательной работе их строго наказали приказом регионального Главка МВД», — прокомментировал приговор суда пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

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